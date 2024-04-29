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"Кайрат" объявил об отставке главного тренера

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Казахстанский футбольный тренер Кирилл Кекер
Кирилл Кекер. Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" на своем официальном сайте объявил об уходе Кирилла Кекера с поста главного тренера основной команды, передает NUR.KZ.

Отмечается, что 44-летний казахстанский специалист самостоятельно принял решение подать в отставку. Произошло это на фоне беспроигрышной серии "Кайрата" в национальном чемпионате, которая длится три матча. В двух последних играх алматинцы потерпели поражения и откатились на восьмое место в турнирной таблице.

Кекер продолжит работать в системе "Кайрата". К ближайшему матчу с "Атырау", который запланирован на 4 мая, основную команду будет готовить Рафаэль Уразбахтин, ранее возглавлявший "Кайрат-Жастар".

"Большая "желто-черная" семья от всей души благодарит Кирилла Сергеевича за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности!" — обратились в клубе к ушедшему тренеру.

Кекер возглавил "Кайрат" летом 2022 года. Под его руководством алматинцы одержали 29 побед при 15 ничьих и 16 поражениях. За это время в основном составе дебютировали 13 воспитанников клубной академии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2093138-kayrat-obyavil-ob-otstavke-glavnogo-trenera/

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