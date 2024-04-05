"Россия будет зоной комфорта": экс-игрок сборной Казахстана – о перспективах Зайнутдинова

Экс-футболист Национальной сборной Казахстана Али Алиев высказал свое мнение касательно потенциального трансфера Бахтиера Зайнутдинова в клубы РПЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Напомним, ранее о потенциальном переходе казахстанского полузащитника высказался его агент.

"Бахтиеру не стоит возвращаться в Россию. Нужно оставаться в Турции. Он – качественный игрок во всех аспектах. Мне кажется, возвращение в Россию будет зоной комфорта. Там его все знают и будут аплодировать. Он не из той серии игроков, которые могут снизить к себе требования. Но чтобы прогрессировать, в Россию возвращаться не надо", – сказал Алиев.

Бахтиер Зайнутдинов является лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. На данный момент он является игроком турецкого ФК «Бешикташ», в который он перешел из московского ЦСКА.

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