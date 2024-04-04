"Баха мечтает попробовать себя в Европе": агент Зайнутдинова высказался об интересе российских клубов

Евгений Новиков, агент полузащитника Национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова высказался об интересе российских клубов к его клиенту, передает NUR.KZ.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе московского "Спартака" и ФК "Краснодар" к казахстанскому футболисту. На данный момент Зайнутдинов выступает в турецком ФК "Бешикташ".

"Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны Спартака и Краснодара не было! Это, видимо, такая шутка 2 апреля", — заявил Евгений в интервью для телеграм-канала "Инсайды от Карпа // Карпов".

Напомним, что 26-летний казахстанец защищал цвета "армейцев" с 2020 по 2023 год, по оценке Transfermarkt его актуальная рыночная стоимость составляет 6 миллионов евро.

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