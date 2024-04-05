Источник сообщил, где продолжит карьеру Магомед Адиев

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев уже завтра возглавит грозненский клуб "Ахмат", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

По информации источника Адиев уже завтра подпишет контракт с командой из столицы Чечни и будет представлен в качестве главного тренера.

По информации источника 50-летний Мирослав Ромащенко покинул свою должность на посту главного тренера "Ахмата", ранее мы сообщали, что потенциальной причиной для этого могут являться неудовлетворительные результаты команды.

Отметим, что сам Магомед Адиев является уроженцем Грозного и работал в данном клубе в качестве ассистента.

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в апреле 2022 года, под его руководством команда имела большие шансы на исторический выход в финальную часть Евро-2024, однако команда заняла 3-е место в группе квалификации и разгромно уступила в стыковом матче с Грецией.

Добавим, ранее Адиев прокомментировал информацию о своем потенциальном уходе.

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