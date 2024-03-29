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Работникам казахстанского футбольного клуба задолжали 425 млн тенге

Опубликовано:

ФК "Оқжетпес" на матче с ФК "Beijing"
ФК "Оқжетпес". Фото: instagram.com/fcokzhetpes/

160 работникам футбольного клуба "Окжетпес" задолжали заработную плату на сумму 425 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, органами прокуратуры особое внимание уделяется соблюдению трудового законодательства со стороны работодателей.

"В ходе надзорной деятельности установлено, что ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Окжетпес" при Управлении физической культуры и спорта Акмолинской области имеет задолженность по заработной плате перед 160 работниками на общую сумму 425 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что по акту прокурорского надзора долг перед работниками полностью погашен. Виновных лиц привлекли к установленной законом ответственности.

23 марта стало известно, что футбольный клуб "Окжетпес" из Кокшетау будет в числе прочих бороться за выход в Казахстанскую премьер-лигу. Матчи первого тура в сезоне 2024 года пройдут 4 и 5 апреля.

А по итогам прошлогоднего сезона "Окжетпес" покинул высший дивизион. Команда оказалась на 12-й позиции, то есть в зоне вылета, после того, как сыграла вничью с "Мактааралом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2075388-rabotnikam-kazahstanskogo-futbolnogo-kluba-zadolzhali-425-mln-tenge/

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