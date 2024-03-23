Стали известны все клубы-участники Первой лиги Казахстана по футболу

Определились все 16 команд, которые примут участие в розыгрыше Первой лиги Казахстана по футболу в сезоне 2024 года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

В нынешнем сезоне за выход в премьер-лигу будут бороться следующие клубы: "Окжетпес" (Кокшетау), "Каспий" (Актау), "Акжайык" (Уральск), "Кыран" (Шымкент), "Кайрат-Жастар" (Алматы), "Хан-Тенгри" (Алматы), "Арыс", "Туркестан", "Тараз", "Экибастуз", "Актобе М" (Актобе), "Улытау" (Жезказган), SD Family (Астана), "Жетысай", "Алтай" (Усть-Каменогорск) и "Кайсар-Жас" (Кызылорда).

Матчи первого тура пройдут 4 и 5 апреля.

Напомним, что победителем Первой лиги в прошлом сезоне стал семипалатинский ФК "Елимай", команда на протяжении всего турнира в 2023 году не потерпела ни одного поражения и попала в высший футбольный дивизион страны.

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