"Окжетпес" вылетает: итоги последнего тура чемпионата Казахстана по футболу

В воскресенье прошли матчи заключительного тура Казахстанской премьер-лиги. Определились все вылетающие из турнира клубы, а новый чемпион проиграл, передает NUR.KZ.

Все игры 26-го тура состоялись 29 октября. Они начались с минуты молчания и прошли без зрителей, так как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил воскресенье Днем общенационального траура после трагедии в шахте имени Костенко в Карагандинской области.

Главной интригой последнего тура была борьба за сохранение места в высшем дивизионе. В итоге на 12-й позиции, то есть в зоне вылета, остался "Окжетпес". Команда из Кокшетау в Астане сыграла вничью с атакентским "Мактааралом" (1:1).

Также в Первую лигу по итогам сезона вылетают "Каспий" (Актау) и "Аксу".

Победитель завершившегося чемпионата шымкентский "Ордабасы" в последнем туре уступил "Каспию" со счетом 0:1. Серебряный призер "Астана" на выезде сыграла вничью с карагандинским "Шахтером" (1:1), а бронзовые медалисты из "Актобе" добыли такой же результат в домашнем матче с "Жетысу" из Талдыкоргана (2:2).

Все результаты 26-го тура чемпионата Казахстана по футболу:

"Кызыл-Жар" (Петропавловск) — "Кайсар" (Кызылорда) - 0:1;

"Атырау" — "Кайрат" (Алматы) - 0:0;

"Аксу" — "Тобол" (Костанай) - 0:3;

"Окжетпес" (Кокшетау) — "Мактаарал" (Атакент) - 1:1;

"Каспий" (Актау) — "Ордабасы" (Шымкент) - 1:0;

"Шахтер" (Караганда) — "Астана" - 1:1.

"Актобе" — "Жетысу" (Талдыкорган) - 2:2.

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