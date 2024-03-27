Польша стала последним участником чемпионата Европы по футболу

Сборные Польши и Уэльса по футболу сыграли заключительный матч стыкового турнира за право выхода в финальную стадию Евро-2024, который пройдет в Германии, передает NUR.KZ.

Польша одержала победу над Уэльсом в серии послематчевых пенальти со счетом 4:5.

В основное время матча обе команды не смогли реализовать свои моменты, в дополнительное время красную карточку на 120 минуте получил 26-летний защитник "Борнмута" Крис Мефам.

Таким образом сборная Польши, во главе с капитаном команды форвардом Робертом Левандовским, стала последним участником Евро-2024.

Напомним, ранее на турнир через стыковые матчи в Лиге наций отобралась команда Украины, а грузинская сборная аналогичным способом обыграла Грецию и впервые в истории попала на чемпионат Европы.

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