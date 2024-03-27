Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Польша стала последним участником чемпионата Европы по футболу

Опубликовано:

Роберт Левандовский и игрок сборной Уэльса
Роберт Левандовский и игрок сборной Уэльса: Pawel Andrachiewicz/PressFocus/MB Media/Getty Images

Сборные Польши и Уэльса по футболу сыграли заключительный матч стыкового турнира за право выхода в финальную стадию Евро-2024, который пройдет в Германии, передает NUR.KZ.

Польша одержала победу над Уэльсом в серии послематчевых пенальти со счетом 4:5.

В основное время матча обе команды не смогли реализовать свои моменты, в дополнительное время красную карточку на 120 минуте получил 26-летний защитник "Борнмута" Крис Мефам.

Таким образом сборная Польши, во главе с капитаном команды форвардом Робертом Левандовским, стала последним участником Евро-2024.

Напомним, ранее на турнир через стыковые матчи в Лиге наций отобралась команда Украины, а грузинская сборная аналогичным способом обыграла Грецию и впервые в истории попала на чемпионат Европы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073756-polsha-stala-poslednim-uchastnikom-chempionata-evropy-po-futbolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.