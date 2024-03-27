Польша стала последним участником чемпионата Европы по футболу

Сборные Польши и Уэльса по футболу сыграли заключительный матч стыкового турнира за право выхода в финальную стадию Евро-2024, который пройдет в Германии, передает NUR.KZ.
Польша одержала победу над Уэльсом в серии послематчевых пенальти со счетом 4:5.
В основное время матча обе команды не смогли реализовать свои моменты, в дополнительное время красную карточку на 120 минуте получил 26-летний защитник "Борнмута" Крис Мефам.
Таким образом сборная Польши, во главе с капитаном команды форвардом Робертом Левандовским, стала последним участником Евро-2024.
Напомним, ранее на турнир через стыковые матчи в Лиге наций отобралась команда Украины, а грузинская сборная аналогичным способом обыграла Грецию и впервые в истории попала на чемпионат Европы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073756-polsha-stala-poslednim-uchastnikom-chempionata-evropy-po-futbolu/