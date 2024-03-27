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Грузия обыграла Грецию в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышла на Евро

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Сборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

Сборная Грузия по футболу в серии послематчевых пенальти одержала победу над Грецией в финальном матче стыкового турнира за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ.

Команды провели на поле более 120 минут, однако за это время ни одна из национальных команд не смогла открыть счет в матче, после чего началась серия пенальти, в которой победу одержали грузинские футболисты.

Под занавес первого тайма спортсмены устроили потасовку на футбольном поле, по ходу которой был удален запасной голкипер грузинской сборной Гиорги Лория.

Грузия – Греция 0:0 (4:2 по пенальти).

Отметим, что сборная Грузии впервые в своей истории квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы.

В полуфинальном матче подопечные Вилли Саньола обыграли Люксембург со счетом 2:0, сегодня сборная Казахстана проводит с командой товарищескую встречу, состав команды мы опубликовали ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073735-gruziya-obygrala-gretsiyu-v-serii-poslematchevyh-penalti-i-vpervye-v-istorii-vyshla-na-evro/

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