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Украина одержала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

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Футболисты сборной Украины и Исландии
Футболисты сборной Украины и Исландии: Mateusz Slodkowski/Getty Images

Национальная сборная Украины по футболу одержала победу в заключительном матче стыкового турнира за право выхода на чемпионат Европы-2024 в Германии, передает NUR.KZ.

Сборная Украины в четвертый раз вышла в финальную часть континентального первенства. Заключительным соперником в стыках выступила команда Исландии.

Украинские футболисты одержали волевую победу со счетом 2:1. Первый гол в матче забил исландец Альберт Гюдмюндссон, выступающий в итальянском ФК "Дженоа", реализовавший свой момент на 30-й минуте встречи.

Ответные голы забили Виктор Цыганков (54-я минута) и полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик, его мяч стал победным для команды и вывел Украину на Евро-2024.

Напомним, ранее на турнир отобралась сборная Грузии, которой удалось в серии пенальти одолеть греков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073744-ukraina-oderzhala-volevuyu-pobedu-nad-islandiey-i-vyshla-na-evro-2024/

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