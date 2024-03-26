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Сборную Казахстана по футболу разгромили в квалификации Евро-2025

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Матч Казахстан - Венгрия
Матч Казахстан - Венгрия. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Молодежная сборная Казахстана по футболу (игроки не старше 21 года) потерпела домашнее поражение от команды Венгрии в квалификации чемпионата Европы 2025 года, передает NUR.KZ.

Встреча прошла на Центральном стадионе города Алматы и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У венгров мячи забили Марк Косновски (34 минута), Залан Кереси (48) и Агостон Беней (90+3).

Для казахстанцев поражение стало вторым подряд в отборочном турнире. Всего из шести матчей в группе B представители республики выиграли один, уступив в пяти. С тремя очками команда занимает пятое место, опережая только Мальту.

Сборная Венгрии набрала 10 баллов за семь матчей и идет на четвертой позиции. Выше располагаются Испания, Шотландия и Бельгия, в активе которых по 13 очков.

На молодежный чемпионат Европы 2025 года, который пройдет в Словакии, гарантированно попадут победители каждой группы. Некоторые из команд, занявших вторые места, также квалифицируются на турнир напрямую, а другие сыграют в стыковых матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073699-sbornuyu-kazahstana-po-futbolu-razgromili-v-kvalifikatsii-evro-2025/

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