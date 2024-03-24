Один футболист покинул сборную Казахстана после разгрома от Греции

Форвард Иван Свиридов покинул расположение мужской сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление национальной команды в Instagram.

После разгромного поражения от Греции (0:5) в стыковом матче Евро-2024 казахстанцы три дня тренировались в Афинах. В воскресенье команда улетит в Люксембург, где в ночь на 27 марта по астанинскому времени проведет товарищескую встречу с местной сборной.

Из 26 игроков, вызванных Магомедом Адиевым, в поездку отправились 25. Свиридов отправился в расположение молодежной сборной Казахстана, которая 26 марта в Алматы сыграет с Венгрией в рамках отборочного турнира Евро-2025.

Ранее форвард заменил в составе своего коллегу по амплуа Рамазана Каримова, получившего травму. Однако в заявку на матч с Грецией Свиридов не вошел.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.