Один футболист покинул сборную Казахстана после разгрома от Греции

Форвард Иван Свиридов покинул расположение мужской сборной Казахстана по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление национальной команды в Instagram.
После разгромного поражения от Греции (0:5) в стыковом матче Евро-2024 казахстанцы три дня тренировались в Афинах. В воскресенье команда улетит в Люксембург, где в ночь на 27 марта по астанинскому времени проведет товарищескую встречу с местной сборной.
Из 26 игроков, вызванных Магомедом Адиевым, в поездку отправились 25. Свиридов отправился в расположение молодежной сборной Казахстана, которая 26 марта в Алматы сыграет с Венгрией в рамках отборочного турнира Евро-2025.
Ранее форвард заменил в составе своего коллегу по амплуа Рамазана Каримова, получившего травму. Однако в заявку на матч с Грецией Свиридов не вошел.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072796-odin-futbolist-pokinul-sbornuyu-kazahstana-posle-razgroma-ot-gretsii/