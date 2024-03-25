Главный тренер сборной Казахстана высказался о своем будущем в команде после разгрома от Греции

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал свое будущее в команде после поражения от Греции, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "РБ Спорт".
Напомним, 22 марта казахстанская сборная с разгромным счетом уступила Греции в матче стыкового турнира за выход на Евро-2024.
"— Я сосредоточен на ближайшей игре. Пока все мысли об этом, — рассказал Магомед Адиев.
— Вам не поступают какие-то предложения из России?
— Мне надо сыграть игру, а потом мы решили, что с президентом федерации все обсудим.
— Вы для себя уже приняли какое-то решение или пока находитесь в раздумьях?
— Мой ответ только такой".
В ночь с 26 на 27 марта Казахстан сыграет товарищеский матч с Люксембургом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2073060-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-vyskazalsya-o-svoem-buduschem-v-komande-posle-razgroma-ot-gretsii/