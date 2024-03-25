Главный тренер сборной Казахстана высказался о своем будущем в команде после разгрома от Греции

Главный тренер Национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал свое будущее в команде после поражения от Греции, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "РБ Спорт".

Напомним, 22 марта казахстанская сборная с разгромным счетом уступила Греции в матче стыкового турнира за выход на Евро-2024.

"— Я сосредоточен на ближайшей игре. Пока все мысли об этом, — рассказал Магомед Адиев.

— Вам не поступают какие-то предложения из России?

— Мне надо сыграть игру, а потом мы решили, что с президентом федерации все обсудим.

— Вы для себя уже приняли какое-то решение или пока находитесь в раздумьях?

— Мой ответ только такой".

В ночь с 26 на 27 марта Казахстан сыграет товарищеский матч с Люксембургом.

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