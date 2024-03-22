Стал известен следующий соперник сборной Казахстана после разгрома от Греции

Сборная Казахстана по футболу после поражения от греков и вылета из стыкового турнира Евро-2024 проведет товарищеский матч с командой Люксембурга, передает NUR.KZ.

Ранее пресс-служба национальной сборной сообщала, что при проигрыше в полуфинале футболисты встретятся с другим неудачником этой стадии. Таким образом, следующим соперником казахстанцев станет команда Люксембурга, которая в стыковом матче уступила Грузии (0:2).

Встреча будет иметь товарищеский формат и должна пройти 26 марта. Планируется, что хозяином поля станет сборная Люксембурга.

Команда Казахстана в полуфинале стыкового турнира крупно уступила Греции (0:5). Победители путевку на Евро-2024 оспорят в выездном матче с Грузией. Он также состоится 26 марта.

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