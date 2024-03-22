Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Стал известен следующий соперник сборной Казахстана после разгрома от Греции

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу рядом с флагом
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Сборная Казахстана по футболу после поражения от греков и вылета из стыкового турнира Евро-2024 проведет товарищеский матч с командой Люксембурга, передает NUR.KZ.

Ранее пресс-служба национальной сборной сообщала, что при проигрыше в полуфинале футболисты встретятся с другим неудачником этой стадии. Таким образом, следующим соперником казахстанцев станет команда Люксембурга, которая в стыковом матче уступила Грузии (0:2).

Встреча будет иметь товарищеский формат и должна пройти 26 марта. Планируется, что хозяином поля станет сборная Люксембурга.

Команда Казахстана в полуфинале стыкового турнира крупно уступила Греции (0:5). Победители путевку на Евро-2024 оспорят в выездном матче с Грузией. Он также состоится 26 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072109-stal-izvesten-sleduyuschiy-sopernik-sbornoy-kazahstana-posle-razgroma-ot-gretsii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.