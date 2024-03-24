Сборная Германии за 8 секунд победила Францию в товарищеском матче

Сегодня, 24 марта на домашней арене ФК "Лион" "Групама-Стэдиум" состоялась товарищеская встреча между сборными Германии и Франции, сообщает NUR.KZ.
Немцы в гостях одержали "сухую" победу со счетом 2:0.
Первый гол был забит через восемь секунд после стартового свистка. 20-летний атакующий полузащитник "Байера" Флориан Виртц реализовал момент с голевой передачи Тони Крооса.
Второй гол забил полузащитник "Арсенала" Кай Хавертц на 49-й минуте встречи.
Отметим, что это первая победа "бундестима" в последних трех матчах. Ранее сборная Германии сенсационно уступила Австрии со счетом 2:0, позволила Турции добыть волевую победу со счетом 3:2, а также сыграла вничью с Мексикой в октябре 2023 года (2:2).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072628-sbornaya-germanii-za-8-sekund-pobedila-frantsiyu-v-tovarischeskom-matche/