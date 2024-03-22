Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Опубликовано видео всех голов в матче сборных Греции и Казахстана

Опубликовано:

Момент стыкового матча Евро-2024 Греция — Казахстан
Момент матча Греция — Казахстан. Фото: JURE MAKOVEC/AFP via Getty Images

Вещатель "Qazsport" на своем YouTube-канале опубликовал обзор стыкового матча чемпионата Европы по футболу между сборными Греции и Казахстана, передает NUR.KZ.

Полуфинал плей-офф за выход на Евро-2024 состоялся в ночь на пятницу по астанинскому времени. Сборная Казахстана в гостях потерпела разгромное поражение со счетом 0:5.

Четыре мяча греки забили уже до перерыва. Окончательный счет в концовке встречи был установлен после автогола казахстанской сборной.

Таким образом, команда Магомеда Адиева лишилась шансов на попадание на Евро-2024. Сборная Греции оспорит путевку в финале плей-офф с Грузией.

Команда Казахстана в тот же день (26 марта) сыграет товарищеский матч с другим неудачником полуфинальной стадии — Люксембургом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072112-opublikovano-video-vseh-golov-v-matche-sbornyh-gretsii-i-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.