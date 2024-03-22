Опубликовано видео всех голов в матче сборных Греции и Казахстана

Вещатель "Qazsport" на своем YouTube-канале опубликовал обзор стыкового матча чемпионата Европы по футболу между сборными Греции и Казахстана, передает NUR.KZ.
Полуфинал плей-офф за выход на Евро-2024 состоялся в ночь на пятницу по астанинскому времени. Сборная Казахстана в гостях потерпела разгромное поражение со счетом 0:5.
Четыре мяча греки забили уже до перерыва. Окончательный счет в концовке встречи был установлен после автогола казахстанской сборной.
Таким образом, команда Магомеда Адиева лишилась шансов на попадание на Евро-2024. Сборная Греции оспорит путевку в финале плей-офф с Грузией.
Команда Казахстана в тот же день (26 марта) сыграет товарищеский матч с другим неудачником полуфинальной стадии — Люксембургом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2072112-opublikovano-video-vseh-golov-v-matche-sbornyh-gretsii-i-kazahstana/