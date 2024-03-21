Трех футболистов не включили в заявку сборной Казахстана на матч с Грецией

На официальном сайте УЕФА появилась заявка сборной Казахстана на матч с командой Греции, куда вошли 23 футболиста. Три игрока не попали в список, передает NUR.KZ.

Изначально тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Магомедом Адиевым вызвал на мартовские матчи 26 футболистов. В заявку на полуфинал стыкового турнира Евро-2024 с Грецией можно включить 23 спортсмена.

В итоговый список не вошли дисквалифицированный защитник Нуралы Алип, его коллега по амплуа и потенциальный дебютант национальной команды Адильхан Танжариков, а также форвард Иван Свиридов, который заменил на сборе травмированного нападающего Рамазана Каримова.

Ранее греческий журналист назвал ключевым для казахстанцев решение Адиева по замене Алипа в центре обороны. Предполагается, что на этой позиции может сыграть лучший бомбардир в истории национальной сборной Бахтиер Зайнутдинов.

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