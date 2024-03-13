Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"До сих пор не сплю нормально": форвард сборной Казахстана – о своей замене перед матчем с Грецией

Опубликовано:

Рамазан Каримов
Рамазан Каримов: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Нападающий ФК "Астана" Рамазан Каримов прокомментировал его замену в Национальной сборной Казахстана в преддверии матча с Грецией за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

Напомним, ранее вместо Каримова, получившего травму в матче чемпионата Казахстана, приглашение в состав сборной получил Форвард семейского "Елимая" Иван Свиридов.

"Да, повреждение получил. Воспаление колена — не серьёзная травма. Еще до отъезда сборной Казахстана на УТС в ОАЭ. Я остался дома лечиться. Думаю, шансы восстановиться до дня матча с Грецией есть, но вместо меня в команду уже вызвали Ивана Свиридова. Обидно? И не говорите…. До сих пор не сплю нормально", — рассказал спортсмен.

Матч Греция – Казахстан состоится 22 марта, в 00:45 по времени Астаны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2067261-do-sih-por-ne-splyu-normalno-forvard-sbornoy-kazahstana-o-svoey-zamene-pered-matchem-s-gretsiey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.