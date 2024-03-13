"До сих пор не сплю нормально": форвард сборной Казахстана – о своей замене перед матчем с Грецией

Нападающий ФК "Астана" Рамазан Каримов прокомментировал его замену в Национальной сборной Казахстана в преддверии матча с Грецией за выход на Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

Напомним, ранее вместо Каримова, получившего травму в матче чемпионата Казахстана, приглашение в состав сборной получил Форвард семейского "Елимая" Иван Свиридов.

"Да, повреждение получил. Воспаление колена — не серьёзная травма. Еще до отъезда сборной Казахстана на УТС в ОАЭ. Я остался дома лечиться. Думаю, шансы восстановиться до дня матча с Грецией есть, но вместо меня в команду уже вызвали Ивана Свиридова. Обидно? И не говорите…. До сих пор не сплю нормально", — рассказал спортсмен.

Матч Греция – Казахстан состоится 22 марта, в 00:45 по времени Астаны.

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