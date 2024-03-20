"Риск огромен": в Греции назвали Зайнутдинова потенциальной проблемой для сборной Казахстана

В популярном греческом СМИ in.gr появилась статья, посвященная предстоящему матчу футбольной сборной этой страны с командой Казахстана. Автор Георгиос Насмис выделил проблему гостей, передает NUR.KZ.

Соперники встретятся в рамках полуфинала стыкового турнира чемпионата Европы 2024 года. В этом матче из-за дисквалификации не сможет принять участие основной центральный защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Насмис отметил, что главный тренер гостей Магомед Адиев всерьез рассматривает вариант, при котором на эту позицию выйдет Бахтиер Зайнутдинов — лучший бомбардир в истории национальной команды и номинальный полузащитник.

"Футболист "Бешикташа" — движущая сила атаки казахстанцев. Кажущаяся странность того, как Адиев думает восполнить отсутствие Алипа, оправдана тем, что турецкая команда несколько раз использовала Зайнутдинова в центре защиты слева. Однако он никогда раньше не играл на этой позиции за сборную, и риск, на который Адиев собирается пойти, огромен. С одной стороны, из-за его решений в защите, а с другой — потому что он может ослабить атаку Казахстана", — написано в статье.

Греческий журналист подчеркнул, что плюсы и минусы потенциального выбора Адиева активно обсуждаются казахстанской аудиторией. По его мнению, именно это тактическое решение "может оказаться решающим в борьбе за финал плей-офф".

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