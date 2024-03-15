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Определились четвертьфинальные пары Лиги конференций

Опубликовано:

Бразильский футболист Диего Карлос
Диего Карлос. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, передает NUR.KZ.

В процедуре принял участие чемпион Европы в составе сборной Греции Василис Цартас.

По итогам жеребьевки сформировались следующие четвертьфинальные пары:

"Брюгге" (Бельгия) — "ПАОК" (Салоники, Греция)

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) — "Фенербахче" (Стамбул, Турция)

"Астон Вилла" (Бирмингем, Англия) — "Лилль" (Франция)

"Виктория" (Пльзень, Чехия) — "Фиорентина" (Флоренция, Италия)

Полуфинальная сетка сформирована так:

"Астон Вилла" / "Лилль" — "Олимпиакос" / "Фенербахче"

"Виктория" / "Фиорентина" — "Брюгге" / "ПАОК"

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 апреля, ответные — неделей позднее. Полуфиналы запланированы на 2 и 9 мая.

Решающий матч Лиги конференций пройдет 29 мая в Греции на афинском стадионе "Айя-София". Номинальным хозяином финала будет победитель первого полуфинала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2069220-opredelilis-chetvertfinalnye-pary-ligi-konferentsiy/

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