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Победитель Суперкубка Казахстана с убедительной победы начал сезон КПЛ

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Марокканский футболист Ахмед Эль-Мессауди
Ахмед Эль-Мессауди. Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Футболисты костанайского "Тобола" на своем поле обыграли туркестанский "Туран" в матче первого тура нового сезона Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча прошла в манеже "Тобыл Арена" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча забили новички костанайцев, пополнившие команду в зимнее трансферное окно.

Открыл счет с пенальти марокканец Ахмед Эль-Мессауди (39 минута). Во втором тайме отличился бельгийско-тоголезский футболист Давид Энен (61).

Победа позволила действующим обладателям Кубка и Суперкубка Казахстана набрать три очка и войти в группу лидеров после первого тура КПЛ. В следующем матче костанайцы дома примут еще одного новичка высшего дивизиона — семейский "Елимай".

"Туран", вышедший в КПЛ по итогам прошлого сезона, во втором туре сыграет на своем поле с алматинским "Кайратом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064145-pobeditel-superkubka-kazahstana-s-uverennoy-pobedy-nachal-sezon-kpl/

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