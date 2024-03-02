"Кайрат" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты алматинского "Кайрата" обыграла петропавловский "Кызыл-Жар" в рамках первого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона-2024, передает NUR.KZ.

Встреча на Центральном стадионе Алматы завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе отличились бразилец Жоао Пауло (42 минута) и грузин Гиорги Зария (71), перешедший в команду в зимнее трансферное окно. Единственный мяч "Кызыл-Жара" забил казахстанец Тимур Мульдинов (63).

Победа позволила "Кайрату" с тремя очками догнать в турнирной таблице "Актобе" и "Астану", однако по разнице забитых и пропущенных голов алматинцы идут ниже. Во втором туре "желто-черные" сыграют на выезде с "Тураном" из Туркестана. "Кызыл-Жар" следующий матч проведет в гостях с кызылординским "Кайсаром".

В параллельной встрече стартового тура КПЛ новичок высшего дивизиона "Елимай" (Семей) и "Атырау" не отметились забитыми мячами, завершив игру нулевой ничьей.

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