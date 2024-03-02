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Первая ничья случилась в матче нового сезона чемпионата Казахстана по футболу

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Игроки ФК "Атырау" и ФК "Елимай"
Игроки ФК "Атырау" и ФК "Елимай": Пресс-служба ФК "Елимай"

Встреча семейского "Елимая" и ФК "Атырау" завершилась голевой "засухой" в рамках первого тура чемпионата Казахстана по футболу, передает NUR.KZ.

Клубы сыграли на Центральном стадионе Павлодара. За 90 минут футболисты обеих команд не смогли реализовать ни одного голевого момента.

Отметим, что в первом тайме на 25-й минуте игрок "Елимая", выступавшего на правах хозяина поля, Никита Корзун получил желтую карточку, после чего его одноклубник Дэвид Родригес Майком Реджис также заработал предупреждение на 52-й минуте второго тайма.

В свою очередь игрок "Атырау" Олжас Керимжанов ответил на жесткую игру "Елимая" и тоже получил "желтую" через 20 минут.

Итоговый счет встречи 0:0, обе команды заработали по одному очку на старте нового сезона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2064132-pervaya-nichya-sluchilas-v-matche-novogo-sezona-chempionata-kazahstana-po-futbolu/

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