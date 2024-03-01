"Футбол страдает, это ненормально": главный тренер "Астаны" — о снятии "Аксу" с чемпионата

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян выразил разочарование тем, что в новом сезоне Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) выступят 13, а не 14 футбольных клубов, передает NUR.KZ.

Розыгрыш высшего дивизиона чемпионата страны стартовал в пятницу столичным дерби между "Астаной" и "Женисом". За несколько часов до матча Qazaqstan Football League официально объявила, что "Аксу" отказался от выступления в сезоне КПЛ. 14-ю команду вместо павлодарцев в число участников не включили. На старте турнира они должны были играть с талдыкорганским "Жетысу" — соперником "Астаны" по второму туру.

"Конечно, (неприятно) узнавать такое в последние секунды, за день до старта турнира. Например, в итоге сейчас "Жетысу" лишились игровой практики, а мы остались без дополнительной информации о них. Весь ритм и цикл нарушается, люди ведь планировали и строили календарь. Много сложностей, но мы никак повлиять на это не можем.

До последнего надеялись, что будет какая-то 14-я команда, так как 13 — ни туда, ни сюда. Получается, каждый тур кто-то будет пропускать. Это ненормально. В целом страдает сам футбол, когда команды остаются без игровой практики и возникают большие паузы", — посетовал Бабаян на пресс-конференции.

При этом главный тренер "Астаны" не считает, что уменьшение числа участников КПЛ до 12 выглядит оптимальным вариантом. "Если какой-то регион останется без футбола, это проблема. С другой стороны, некоторые команды мучаются в долгах. Это обратная сторона медали. Надеюсь, в федерации сделают правильные выводы", — заключил Бабаян.

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