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Официально: один клуб снялся с розыгрыша Казахстанской премьер-лиги перед стартом сезона

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Постер сезона КПЛ-2024
Постер сезона КПЛ-2024: Официальный сайт Qazaqstan Football League

Qazaqstan Football League (QFL) на официальном сайте объявила, что новый сезон Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стартует с 13 клубами, передает NUR.KZ.

Изначально планировалось, что в турнире вновь примут участие 14 команд. Однако накануне старта розыгрыша "Аксу" снялся с соревнований из-за финансовых сложностей.

Ранее павлодарский клуб заменил в списке участников КПЛ атакентский "Мактаарал", который не соответствовал требованиям высшего дивизиона. "Аксу" допустили до ускоренной процедуры лицензирования решением специальной комиссии от 15 февраля.

В прошлом сезоне павлодарцы заняли последнее место в КПЛ, поэтому в целях соблюдения спортивного принципа к участию в новом розыгрыше сначала пригласили уральский "Акжайык", алматинский "Хан-Тенгри", "Арыс", "Туркестан", "Тараз" и кокшетауский "Окжетпес". Все эти клубы отказались. У актауского "Каспия" были выявлены несоответствия требованиям лицензирования, а в "Кыране" не ответили на предложение.

В QFL отметили, что после снятия "Аксу" календарь и регламент КПЛ останутся без изменений. Матчи с участием павлодарцев будут отменены, но турнир по-прежнему рассчитан на 26 туров, которые завершатся 10 ноября. "Аксу" должен был стартовать в КПЛ 1 марта выездной встречей с талдыкорганским "Жетысу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063932-ofitsialno-odin-klub-snyalsya-s-rozygrysha-kazahstanskoy-premer-ligi-pered-startom-sezona/

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