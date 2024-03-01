"Актобе" с победы стартовал в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты "Актобе" одержали уверенную победу над кызылординским "Кайсаром" в выездном матче первого тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает NUR.KZ.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Дубль в составе "Актобе" оформил российский форвард Идрис Умаев (24 и 64 минуты), еще один мяч забил нападающий сборной Казахстана Максим Самородов (55).

"Кайсар" единственный гол оформил на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте. Отличился казахстанский форвард Тохтар Жангылышбай.

Победа позволила "Актобе" набрать три очка и догнать по этому показателю "Астану", которая ранее в пятницу обыграла столичный "Женис". Следующий матч бронзовый призер прошлого сезона КПЛ должен был провести с "Аксу", но встречу отменили, так как павлодарская команда снялась с чемпионата. "Кайсар" во втором туре сыграет дома с петропавловским "Кызыл-Жаром".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.