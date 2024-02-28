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Вице-президент Казахстанской футбольной лиги прокомментировал качество телетрансляций

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Вице-президент Казахстанской футбольной лиги Эдуард Синельников
Вице-президент Казахстанской футбольной лиги Эдуард Синельников. Фото: пресс-служба QFL

Вице-президент Qazaqstan Football League Эдуард Синельников рассказал о работе, которая была проделана для улучшения футбольных трансляций в новом сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

Менеджер главной футбольной лиги Казахстана отметил, что для улучшения качества трансляций была запущена специальная академия по обучению необходимых специалистов.

"Мы понимаем, чтобы изменить трансляцию нужен системный подход. Мы запустили академию, которая обучает специалистов: операторы, режиссеры трансляций, дизайнеры. Мы оборудуем стадионы дополнительными камерами. Камер станет больше и это позволит сделать картинку значительно красивее. Безусловно, мы работаем над вопросом интернета. Будет интернет и телетрансляция. Сейчас мы запускаем собственную платформу и канал Q Football. На этих двух площадках будет трансляция всех матчей", - заявляет Синельников.

Ранее, президент Qazaqstan Football League Рафаэль Гарибян рассказал об особенностях старта нового сезона и уникальном турнире за самый большой призовой фонд в истории казахстанского футбола.

Мы рассказывали также о всех нововведениях, которые были представлены на презентации нового футбольного сезона.

Также, сегодня стало известно какая медийная личность стала креативным директором Qazaqstan Football League.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063596-vitse-prezident-kazahstanskoy-futbolnoy-ligi-prokommentiroval-kachestvo-teletranslyatsiy/

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