Рафаэль Гарибян: Наша сборная показала, что аудитория футбола качественно и количественно возросла

Президент Qazaqstan Football League Рафаэль Гарибян рассказал корреспонденту NUR.KZ об особенностях старта нового сезона и уникальном турнире за самый большой призовой фонд в истории казахстанского футбола.

Руководитель главной футбольной лиги страны заявил, что разработка новой системы и всех обновлений QFL заняло порядка девяти месяцев. Рафаэль Гарибян также отмечает, что плюсы от улучшений можно заметить уже сейчас.

"Наше видение "сильная лига - богатые клубы". Мы будем наращивать ресурсы и все проекты, которые будут направлены только на это. На сегодняшний день мы имеем первый в Казахстане конкретный результат во внутреннем чемпионате, то есть это коммерческие турниры, это создание нового турнира с призовым фондом, диджитализация футбола. Все это направлено на то, чтобы развивать футбол, как досуг.

Наша сборная показала, что аудитория футбола качественно и количественно возросла. На футбол люди ходят семьями, подростки и молодежь. Наша задача - создать хороший продукт для них ", - делится управленец.

Также президент обновленной Qazaqstan Football League рассказал о новом уникальном турнире за внушительный призовой фонд в 1 миллион долларов.

"В новом турнире будет жеребьевка. Там будет 16 команд, 14 команд из премьер-лиги, 2 команды из Первой лиги. Это очень важный турнир для нас со спортивной точки зрения, потому что создавая такой турнир, мы даем командам с первой лиги возможность побороться за большой призовой фонд. Мы надеемся, что таким образом с каждым годом инфраструктура и менеджмент клубов будет улучшаться", - заключил он.

Ранее, мы рассказывали о всех нововведениях, которые были представлены на презентации нового футбольного сезона.

Также, сегодня стало известно какая медийная личность стала креативным директором Qazaqstan Football League.

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