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Известный блогер стал креативным директором казахстанской футбольной лиги

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Артур Аскарулы "Арчибальд" на презентации нового сезона QFL
Артур Аскарулы "Арчибальд" на презентации нового сезона QFL. Фото: пресс-служба QFL

Знаменитый казахстанский блогер Артур Аскарулы, больше известный как "Archibaaalt", пополнил ряды руководителей Qazaqstan Football League, передает корреспондент NUR.KZ.

О том, что блогер стал креативным директором главной футбольной лиги страны, стало известно на презентации нового сезона, которая прошла сегодня в столице.

"Мне очень приятно, что Адлет Назарбаевич (президент Казахстанской федерации футбола - прим. ред.) и Рафаэль Эдуардович (президент Qazaqstan Football League - прим. ред.) в короткие сроки приняли такое решение - принять меня на эту должность. У нас одно намерение - развивать казахстанский футбол", - признается со сцены Артур.

Также у нового креативного директора Qazaqstan Football League спросили о его должностных обязанностях.

"У меня была небольшая стажировка. Мы проводили Кубок Казахстана. Если брать прошлогоднюю статистику - также на "Астана Арене" проводился Кубок - было около трех тысяч болельщиков. В этом году уже привлекли меня в качестве маркетолога на матч, и мы увеличили эту цифру в четыре раза. Также мы будем заниматься трансляциями, чтобы это было презентабельно смотреть нашим дорогим болельщикам на всех платформах. Везде будем добавлять щепотку креатива", - заявляет блогер.

Отметим, что новый сезон Qazaqstan Football League стартует уже в эту пятницу, 1 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063591-izvestnyy-bloger-stal-kreativnym-direktorom-kazahstanskoy-futbolnoy-ligi/

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