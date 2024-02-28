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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Килиану Мбаппе

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Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе
Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе. Фото: Richard Sellers/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нападающему "ПСЖ" и сборной Франции Килиану Мбаппе, который побывал в Елисейском дворце на званом ужине по случаю визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Капитан сборной Франции пожал руку президенту, который произнес: "Ты создашь нам еще много проблем". После этого футболист поприветствовал эмира Катара, выслушал его и прошел дальше. Касались ли слова Макрона возможного перехода Мбаппе в "Реал", неизвестно.

Ранее стало известно, что суперзвезда мирового футбола француз Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом" .

Отметим, на счету Килиана Мбаппе в нынешнем сезоне 32 гола и 7 результативных передач в 32 матчах за "ПСЖ" во всех клубных турнирах.

Также появилась информация, что грузинский футболист Хвича Кварацхелия может стать заменой звездного Мбаппе в "ПСЖ".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2063491-prezident-frantsii-emmanuel-makron-obratilsya-k-kilianu-mbappe/

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