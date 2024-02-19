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Мбаппе подписал контракт с "Реалом" – авторитетный источник

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Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Marc Atkins/Getty Images

Суперзвезда мирового футбола француз Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом", сообщает NUR.KZ со ссылкой на престижное испанское издание Marca.

По информации источника, Мбаппе присоединится к "Реалу" 1 июля текущего года. Его контракт рассчитан на 5 сезонов, а сам футболист станет самым высокооплачиваемым в команде, однако отмечается, что он будет получать не сильно больше, чем главные звезды команды Тони Кроос и Лука Модрич.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своем аккаунте в Х (бывший Twitter) сообщил, что предложение "Реала" по фиксированной зарплате для Килиана Мбаппе намного ниже, чем предложение, сделанное летом 2022 года, а также ниже текущей зарплаты в "ПСЖ".

Он также заявил, что контракт уже находится на руках у футболиста.

Килиану Мбаппе 25 лет, он является лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ" (243 гола в 290 матчах), в 2018 году в составе сборной Франции стал чемпионом мира, а также становился чемпионом Лиги 1 и всех французских турниров на уровне элитного дивизиона.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2061807-mbappe-podpisal-kontrakt-s-realom-avtoritetnyy-istochnik/

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