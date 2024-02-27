Стало известно, кто потенциально заменит Мбаппе в "ПСЖ"

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия может стать заменой звездного француза Килиана Мбаппе в "ПСЖ", передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Источник ссылается на популярное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, где сообщается, что сам Кварацхелия и его одноклубник по "Наполи" Виктор Осимхен, а также нападающий "Милана" Рафаэл Леау находятся в списке кандидатов на замену Мбаппе в парижском клубе.

Отметим, что грузин является самым молодым в шорт-листе французского гранда, авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 80 миллионов евро, стоимость 24-летнего Леау составляет 90 миллионов, а 25-летний Осимхен обойдется не менее 110 миллионов.

Напомним, что ранее Мбаппе сообщил, что не будет продлевать контракт с "ПСЖ" и покинет команду по окончанию сезона.

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