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"Хотелось бы, чтобы его проводили в Казахстане": капитан "Тобола" – о проведении финала Суперкубка в Турции

Опубликовано:

Обладатели Суперкубка Казахстана-2024
Обладатели Суперкубка Казахстана-2024: Пресс-служба ПФЛК

Капитан костанайского ФК "Тобол" Роман Асранкулов прокомментировал историческое проведение финала Суперкубка Казахстана в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Напомним, что игроки "Тобола" стали обладателями первого трофея сезона-2024, обыграв в финале действующих чемпионов страны – шымкентский "Ордабасы" в серии пенальти.

Матч прошел в городе Анталья, на стадионе "Титаник Мардан".

"Очень непривычно играть матч Суперкубка Казахстана в Турции. Хотелось бы, чтобы его проводили в Казахстане при своих болельщиках. Конечно, сегодня на стадионе тоже были наши болельщики, но не в привычном количестве", – сказал Асранкулов.

Также стало известно, сколько заработали футболисты костанайского клуба за победу в историческом турнире, который впервые прошел за границей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062889-hotelos-by-chtoby-ego-provodili-v-kazahstane-kapitan-tobola-o-provedenii-finala-superkubka-v-turtsii/

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