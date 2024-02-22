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"Ордабасы" стал чемпионом Зимнего кубка Казахстана

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"Ордабасы" - чемпионы зимнего кубка ПФЛК
"Ордабасы" - чемпионы зимнего кубка ПФЛК. Фото: пресс-служба ПФЛК

Футбольный клуб "Ордабасы" из Шымкента обыграл в финале костанайский "Тобол" и стал первым чемпионом зимнего кубка профессиональной футбольной лиги Казахстана, передает NUR.KZ.

«Ордабасы» в финале сыграл вничью с «Тоболом» со счетом 0:0, но был сильнее в серии послематчевых пенальти (7:6). Подопечным Александра Седнёва вручили 60 миллионов тенге, а костанайский клуб получил 40 миллионов тенге

Отметим, что в матче за третье место на турнире «Актобе» в серии пенальти одолел семейский «Елимай».

Финалисты данного турнира теперь поборются за Суперкубок Казахстана по футболу. Матч пройдет в Анталии 25 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2062420-ordabasy-stal-chempionom-zimnego-kubka-kazahstana/

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