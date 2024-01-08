Петропавловский "Кызыл-Жар" расстался с четырьмя футболистами

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" (Петропавловск) объявил о том, что команду в новом сезоне покидают сразу четыре футболиста основного состава, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram клуба.

На своей странице в социальных сетях представители клуба заявили, что команду покидают 21-летний полузащитник Альдаир Адилов и 34-летний Марат Шахметов, а также 26-летний нападающий Лука Имнадзе и 36-летний защитник Иван Граф.

"Спасибо! Альдаир Адилов, Марат Шахметов, Лука Имнадзе, Иван Граф.

Игроки покинули команду в связи с истечением сроков контрактов.

Стоит отметить, что каждый из этих футболистов внёс свой весомый вклад в удачное выступление в прошедшем сезоне. Мы выражаем им свою благодарность и признательность за вклад в развитие нашего клуба", — гласит заявление клуба.

До этого команду покинули восемь игроков, а также полузащитник национальной сборной Казахстана Еркин Тапалов.

Напомним, что в прошлом сезоне Казахстанской премьер-лиги «Кызыл-Жар» занял пятое место.

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