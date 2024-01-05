Казахстанский клуб лишился восьми футболистов

Сразу восемь игроков покинули петропавловский "Кызыл-Жар" по истечении срока контрактов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Среди ушедших есть футболист национальной сборной Еркин Тапалов. Защитник, трансферная стоимость которого оценивается в 450 тысяч евро, на правах свободного агента перешел в костанайский "Тобол".

Также из "Кызыл-Жара" ушли белорусский вратарь Роман Степанов, украинский защитник Юрий Бушман, российский форвард Максим Чиканчи, боснийский вингер Младен Веселинович, аргентинский полузащитник Пабло Подио и черногорский защитник Дарко Булатович, следующие клубы которых пока неизвестны. Белорусский защитник Никита Наумов на правах свободного агента вернулся в "Витебск".

"Каждый из этих футболистов внес свой весомый вклад в удачное выступление в прошедшем сезоне. Мы выражаем им свою благодарность и признательность за вклад в развитие нашего клуба!" — говорится в заявлении "Кызыл-Жара".

В прошлом сезоне КПЛ петропавловская команда заняла пятое место.

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