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Казахстанский клуб лишился восьми футболистов

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Футболисты "Кызыл-Жара" в сезоне-2023
Футболисты "Кызыл-Жара" в сезоне-2023: Пресс-служба ФК "Кызыл-Жар"

Сразу восемь игроков покинули петропавловский "Кызыл-Жар" по истечении срока контрактов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба Казахстанской премьер-лиги (КПЛ).

Среди ушедших есть футболист национальной сборной Еркин Тапалов. Защитник, трансферная стоимость которого оценивается в 450 тысяч евро, на правах свободного агента перешел в костанайский "Тобол".

Также из "Кызыл-Жара" ушли белорусский вратарь Роман Степанов, украинский защитник Юрий Бушман, российский форвард Максим Чиканчи, боснийский вингер Младен Веселинович, аргентинский полузащитник Пабло Подио и черногорский защитник Дарко Булатович, следующие клубы которых пока неизвестны. Белорусский защитник Никита Наумов на правах свободного агента вернулся в "Витебск".

"Каждый из этих футболистов внес свой весомый вклад в удачное выступление в прошедшем сезоне. Мы выражаем им свою благодарность и признательность за вклад в развитие нашего клуба!" — говорится в заявлении "Кызыл-Жара".

В прошлом сезоне КПЛ петропавловская команда заняла пятое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2054160-kazahstanskiy-klub-lishilsya-vosmi-futbolistov/

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