Футболист сборной Казахстана подпишет контракт с "Тоболом"

Полузащитник национальной сборной Казахстана и петропавловского "Кызыл-жара" Еркин Тапалов перейдет в костанайский "Тобол", передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.kz.

Универсальный игрок национальной сборной Казахстана Еркин Тапалов в ближайшие дни будет представлен в качестве нового футболиста «Тобола» из Костаная.

Как ранее было известно, 30-летним Еркином Тапаловым интересовалась турецкая «Маниса», выступающая в первой лиге. Однако увольнение главного тренера и спортивного директора этой команды сорвали трансфер казахстанского футболиста.

Напомним, последние полтора сезона Тапалов выступал в петропавловском «Кызылжаре», был лидером и капитаном команды. За национальную сборную Казахстана полузащитник сыграл 12 матчей.

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