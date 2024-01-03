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Стала известна зарплата Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташе"

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Бахитер Зайнутдинов матч кезінде
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

Появилась информация о зарплате легионеров турецкого клуба "Бешикташ", среди которых полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, передает NUR.KZ со ссылкой на Footbal Critix.

По опубликованным данным, казахстанский футболист зарабатывает в стамбульском клубе 1,2 миллиона евро в год. Контракт Бахтиера Зайнутдинова и футбольного клуба "Бешикташ" рассчитан до 2027-го года.

Самая большая зарплата у камерунского нападающего Винсена Абубакара, который зарабатывает больше трех миллионов евро. 

Напомним, Зайнутдинов перешел в стан турецкого клуба в августе прошлого года из московского ЦСКА. Сумма трансфера стала рекордной для казахстанского футбола - 4,5 миллиона евро.

Ранее лучший бомбардир в истории сборной Казахстана попал в список самых богатых отечественных спортсменов по итогам 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2053706-stala-izvestna-zarplata-bahtiera-zaynutdinova-v-beshiktashe/

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