Игра команд "Марсель" и "Лион" в матче чемпионата Франции закончилась со счетом 3-0

В очередном матче десятого тура чемпионата Франции, который прошел 6 декабря 2023 года на стадионе "Стад Велодром" в Марселе, встретились команды "Марсель" и "Лион". Этот поединок закончился победой "Марселя", передает NUR.KZ.

В первом тайме матча команда "Марсель" открыла счет на 21-й минуте благодаря голу Витинья при ассистировании Обамеянга. В тот же момент, на 21-й минуте, игрок "Лиона" Ловрен получил желтую карточку за неспортивное поведение.

На 25-й минуте "Марсель" удвоил свое преимущество, когда Мурильо забил второй гол, снова при ассистировании Обамеянга.

Второй тайм начался с желтой карточки, которую получил Оунахи из "Марселя" на 49-й минуте за неспортивное поведение.

На 55-й минуте Обамеянг забил третий гол для "Марселя", ассистировал ему Витинья. На 87-й минуте Диавара из "Лиона" получил желтую карточку за подножку.

Этот матч был настоящим праздником для поклонников "Марселя", которые наблюдали за уверенной победой своей команды. Приглашаем вас обсудить этот матч в комментариях и поделиться статьей с друзьями!