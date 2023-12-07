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Игра команд "Марсель" и "Лион" в матче чемпионата Франции закончилась со счетом 3-0

Опубликовано:

Футбольный стадион
Иллюстративное фото: Pixabay

В очередном матче десятого тура чемпионата Франции, который прошел 6 декабря 2023 года на стадионе "Стад Велодром" в Марселе, встретились команды "Марсель" и "Лион". Этот поединок закончился победой "Марселя", передает NUR.KZ.

В первом тайме матча команда "Марсель" открыла счет на 21-й минуте благодаря голу Витинья при ассистировании Обамеянга. В тот же момент, на 21-й минуте, игрок "Лиона" Ловрен получил желтую карточку за неспортивное поведение.

На 25-й минуте "Марсель" удвоил свое преимущество, когда Мурильо забил второй гол, снова при ассистировании Обамеянга.

Второй тайм начался с желтой карточки, которую получил Оунахи из "Марселя" на 49-й минуте за неспортивное поведение.

На 55-й минуте Обамеянг забил третий гол для "Марселя", ассистировал ему Витинья. На 87-й минуте Диавара из "Лиона" получил желтую карточку за подножку.

Этот матч был настоящим праздником для поклонников "Марселя", которые наблюдали за уверенной победой своей команды. Приглашаем вас обсудить этот матч в комментариях и поделиться статьей с друзьями!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2049542-igra-komand-marsel-i-lion-v-matche-chempionata-frantsii-zakonchilas-so-schetom-3-0/

Автор: Команда Спорт NUR.KZ

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Игра команд "Марсель" и "Лион" в матче чемпионата Франции закончилась со счетом 3-0

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