Магомед Адиев получил ценный подарок от Казахстанской федерации футбола (фото)

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов вручил ему ключи от автомобиля, передает NUR.KZ.

Новую машину российский специалист получил в качестве вознаграждения за выступление национальной команды в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Сборная Казахстана не получила прямую путевку на турнир, но набрала 18 очков и показала лучший результат в своей истории.

"Я ощущаю огромную благодарность перед всем Казахстаном за щедрый подарок. Частично считаю его незаслуженным, так как, по моему мнению, как тренер и как команда мы не достигли желаемых результатов перед болельщиками. Я и мои коллеги будем делать все возможное, чтобы достичь нашей цели и попасть на чемпионат Европы по футболу.

Мы осознаем, что нас ждет большая работа, и мы укрепим все наши усилия и привнесем на платформу футбола нашу страсть и преданность спорту. Я глубоко ценю этот дар, и он станет для меня не только источником мотивации, но и напоминанием о нашей обязанности перед нашей страной и ее народом. Спасибо вам всем за веру в нас и за вашу поддержку", — заявил Адиев.

Напомним, в марте сборной Казахстана предстоит принять участие в стыковом мини-турнире Лиги наций УЕФА, где будет разыгрываться путевка на Евро-2024. В полуфинале 21 марта команда сыграет на выезде с Грецией.

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