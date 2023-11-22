Стали известны обладатели всех прямых путевок на Евро-2024

Сборная Хорватии обыграла команду Армении со счетом 1:0 и получила последнюю путевку на чемпионат Европы 2024 года через отборочный турнир, передает NUR.KZ.
Единственный мяч во встрече в Загребе забил Анте Будимир на 43-й минуте. Победа позволила хорватам набрать 16 очков и сохранить второе место в группе D, дающее право на участие в Евро-2024.
Таким образом, стали известны все 20 команд, которые заняли первые две позиции в своих группах. Также в турнире на правах страны-хозяйки примет участие Германия, а три последних путевки будут разыграны в стыковых матчах Лиги наций, где выступит и сборная Казахстана.
При жеребьевке группового этапа Евро-2024 команды будут разбиты на четыре корзины:
- Германия (группа A), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия;
- Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия;
- Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия;
- Италия, Сербия, Швейцария и три победителя стыковых мини-турниров.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047084-stali-izvestny-obladateli-vseh-pryamyh-putevok-na-evro-2024/