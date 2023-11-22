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Стали известны обладатели всех прямых путевок на Евро-2024

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Футболисты сборной Хорватии
Футболисты сборной Хорватии, справа - Лука Модрич: Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

Сборная Хорватии обыграла команду Армении со счетом 1:0 и получила последнюю путевку на чемпионат Европы 2024 года через отборочный турнир, передает NUR.KZ.

Единственный мяч во встрече в Загребе забил Анте Будимир на 43-й минуте. Победа позволила хорватам набрать 16 очков и сохранить второе место в группе D, дающее право на участие в Евро-2024.

Таким образом, стали известны все 20 команд, которые заняли первые две позиции в своих группах. Также в турнире на правах страны-хозяйки примет участие Германия, а три последних путевки будут разыграны в стыковых матчах Лиги наций, где выступит и сборная Казахстана.

При жеребьевке группового этапа Евро-2024 команды будут разбиты на четыре корзины:

  1. Германия (группа A), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия;
  2. Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия;
  3. Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия;
  4. Италия, Сербия, Швейцария и три победителя стыковых мини-турниров.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047084-stali-izvestny-obladateli-vseh-pryamyh-putevok-na-evro-2024/

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