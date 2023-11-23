Казахстанские футболисты поддержали Яна Вороговского после хейта от болельщиков

Футболист национальной сборной Казахстана Ян Вороговский после матча со Словенией столкнулся с жестким хейтом от фанатов в социальных сетях, своего напарника поддержали другие игроки команды, передает NUR.KZ.

Защитник национальной команды столкнулся с волной критики в свой адрес. После этого, Казахстанская федерация футбола выступила с заявлением в поддержку своего игрока. В стороне не остались и другие казахстанские футболисты, которые опубликовали в своих социальных сетях слова в адрес Вороговского.

"Вороговский, брат, ты самый лучший", - написал у себя Рамазан Оразов.

Instagram-stories Рамазана Оразова в поддержку Яна Вороговского. Фото: instagram.com /ramazanorazov

"Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Вороговский, ты лучший, братан", - обратился к напарнику по команде Марат Быстров.

Instagram-stories Марата Быстрова в поддержку Яна Вороговского. Фото: instagram.com / marat_bystrov

"Наш брат, в радости и поражениях - мы вместе", - заявил голкипер сборной Игорь Шацкий.

Instagram-stories Игоря Шацкого в поддержку Яна Вороговского. Фото: instagram.com / shats_30

"Вороговский, братик ты лучший", - обратился к своему другу Максим Самородов.

Instagram-stories Максима Самородова в поддержку Яна Вороговского. Фото: instagram.com / samorodov_10

Напомним, сборная Казахстана уступила на выезде со счетом 1:2 и не смогла завоевать путевку на ЧЕ-2024. Первый мяч хозяева забили с пенальти, который был назначен после фола Вороговского.

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