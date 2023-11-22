Сборная Казахстана сделала заявление о Вороговском после эпизода с пенальти

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появился пост со словами поддержки, посвященными защитнику Яну Вороговскому, передает NUR.KZ.

Спортсмен столкнулся с критикой после матча квалификации чемпионата Европы 2024 года со Словенией. Сборная Казахстана уступила на выезде со счетом 1:2 и не смогла завоевать прямую путевку на турнир. Первый мяч хозяева забили с пенальти, который был назначен после фола Вороговского.

"Ян — наш герой! Мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы с тобой, Ян!" — подписана публикация с фотографиями Вороговского.

Футболисту 27 лет, на данный момент он выступает за "Астану". За национальную сборную Казахстана Вороговский провел 39 матчей и отметился четырьмя голами.

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