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Сборная Казахстана сделала заявление о Вороговском после эпизода с пенальти

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Ян Вороговский
Ян Вороговский: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

В официальном Instagram-аккаунте сборной Казахстана по футболу появился пост со словами поддержки, посвященными защитнику Яну Вороговскому, передает NUR.KZ.

Спортсмен столкнулся с критикой после матча квалификации чемпионата Европы 2024 года со Словенией. Сборная Казахстана уступила на выезде со счетом 1:2 и не смогла завоевать прямую путевку на турнир. Первый мяч хозяева забили с пенальти, который был назначен после фола Вороговского.

"Ян — наш герой! Мы побеждаем и проигрываем вместе. Мы с тобой, Ян!" — подписана публикация с фотографиями Вороговского.

Футболисту 27 лет, на данный момент он выступает за "Астану". За национальную сборную Казахстана Вороговский провел 39 матчей и отметился четырьмя голами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2047156-sbornaya-kazahstana-sdelala-zayavlenie-o-vorogovskom-posle-epizoda-s-penalti/

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