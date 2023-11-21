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Сборную Казахстана по футболу торжественно встретили в Астане (фото)

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан опубликовало кадры торжественной встречи национальной футбольной команды по прилете из Словении, передает NUR.KZ.

В ночь на вторник сборная Казахстана в Любляне со счетом 1:2 уступила словенцам в решающем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года. Команда не смогла получить прямую путевку на турнир, однако показала лучший результат в своей истории.

В аэропорту Астаны вернувшихся футболистов встречали болельщики, которые растянули баннеры, организовали живой коридор и скандировали кричалки. Игроки и тренерский штаб выразили ответную благодарность за поддержку, пообщавшись с публикой. С речью выступил и министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев.

"Вы подарили множество позитивных и радостных эмоций всем казахстанцам, даже тем, кто был далек от футбола да и от спорта в целом. Своей достойной игрой поменяли отношение ко всему футболу в стране, подняли имидж Казахстана на международной арене. Вся страна не спала и болела за вас перед своими экранами. Вы большие молодцы, сумели сплотить всю страну вокруг себя. Тысячи детей хотят быть похожими на вас и также в будущем играть за сборную Казахстана. Спасибо, ребята, за все!" — сказал Маржикпаев.

Напомним, сборная Казахстана получит второй шанс попасть на Евро-2024 через стыковой мини-турнир, в полуфинале которого сыграет с командой Греции в марте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046862-sbornuyu-kazahstana-po-futbolu-torzhestvenno-vstretili-v-astane-foto/

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