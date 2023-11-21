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Начался решающий матч квалификации Евро-2024 между сборными Словении и Казахстана

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Стартовый свисток прозвучал в матче сборных Словении и Казахстана по футболу в рамках заключительного тура отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Встреча квалификации проходит на стадионе "Стожице" в Любляне. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле вывел Абзал Бейсебеков. На матче присутствует глава УЕФА словенец Александер Чеферин. Напоминаем, прямую трансляцию встречи можно смотреть на телеканалах QAZSPORT и QAZAQSTAN.

Это заключительный матч отборочного цикла для соперников. Для попадания на Евро-2024 хозяевам достаточно ничьей, гостям необходима победа.

Прошлая встреча команд состоялась в марте в Астане и завершилась волевой победой словенцев со счетом 2:1 благодаря голам Давида Брекало и Жана Випотника. У сборной Казахстана тогда отличился Максим Самородов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046749-nachalsya-reshayuschiy-match-kvalifikatsii-evro-2024-mezhdu-sbornymi-slovenii-i-kazahstana/

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