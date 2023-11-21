Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч со Словенией

Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу во главе с Магомедом Адиевым определился со стартовым составом на матч со Словенией, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт национальной команды.

Заключительная встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года пройдет в Любляне на стадионе "Стожице", начало — 01:45 по времени Астаны. С капитанской повязкой гостей на поле выведет Абзал Бейсебеков. Выступать сборная Казахстана будет в синей форме.

Полностью состав нашей команды выглядит так: Игорь Шацкий (№12), Нуралы Алип (№3), Александр Марочкин (№22), Сергей Малый (№2), Марат Быстров (№4), Ян Вороговский (№11), Исламбек Куат (№5), Абзал Бейсебеков (№21), Рамазан Оразов (№20), Ислам Чесноков (№9), Максим Самородов (№10).

Словенцы начнут матч в следующем сочетании: Ян Облак (№1), Жан Карничник (№2), Яка Бийол (№6), Миха Блажич (№4), Петар Стоянович (№20), Эрик Янжа (№13), Ян Млакар (№17), Тими Элшник (№21), Адам Гнезда-Черин (№22), Андраж Шпорар (№9), Беньямин Шешко (№11).

Для прямого выхода на Евро-2024 сборной Казахстана необходима только победа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.