Битва за ЕВРО-2024: Где смотреть прямую трансляцию матча Словения - Казахстан

Национальная сборная Казахстана по футболу завершила подготовку к решающему матчу против Словении, в котором будет разыграна путевка на чемпионат Европы-2024, передает NUR.KZ.

Подопечные Магомеда Адиева провели последнюю тренировку в Любляне (Словения) на стадионе "Стожице" перед последней игрой квалификации на ЕВРО-2024. Как заявил главный тренер сборной на предматчевой пресс-конференции, это самый важный вечер для команды.

"Этой игрой мы завершаем отборочный цикл. Как мы всегда говорим, все остальное - лирика: кого ты там обыгрывал, кого нет. Это лирика, это абсолютно не важно. Завтра вечером ставится восклицательный знак. Дела считаются свершенными только по их завершению. Мы завтра завершаем и это, значит, завтра - самый главный вечер. Кого-то обыграли или нет - это не важно. Надо сделать большое дело!", - заявил Магомед Адиев.

Прямую трансляцию матча Словения - Казахстан можно будет посмотреть в эфирах телеканалов QAZSPORT и QAZAQSTAN в 01.45 по времени Астаны.

Напомним, в предыдущем матче сборная Казахстана дома обыграла Сан-Марино со счетом 3:1. Что касается словенцев, то они уступили Дании и теперь опережают казахстанскую команду на один балл в группе H. Нашей сборной необходима победа для прямого выхода на чемпионат Европы. Словении достаточно будет ничейного результата.

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