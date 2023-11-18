Андрей Аршавин высказался о путевке сборной Казахстана на ЕВРО-2024

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал шансы национальной команды Казахстана сыграть на чемпионате Европы-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Матч ТВ.

Бывший футболист алматинского "Кайрата" уверен, что сборной Казахстана под силу установить историческое достижение.

"Дания была фаворитом группы, она и заняла первое место, уверенно вышла. Удивительно, что сборная Казахстана навязала борьбу в группе. Обидно, что они уступили словенцам дома. Теперь надо совершить подвиг — на выезде победить словенцев. Но с финнами это уже сделали, почему бы не установить историческое достижение", — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, домашний матч отбора на Евро-2024 Казахстан - Сан-Марино завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. Автором двух забитых мячей стал полузащитник Ислам Чесноков.

Теперь же казахстанской сборной предстоит последний матч в этой квалификации против Словении, где решится судьба путевки на чемпионат Европы-2024.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 немецких городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.