Бахтиер Зайнутдинов показал, как болел за сборную Казахстана в Турции (фото)

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов опубликовал фото в поддержку своих партнеров по национальной команде, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram игрока.

Полузащитник разместил у себя в stories кадр на фоне моста через Босфорский пролив в Стамбуле. На планшете у Зайнутдинова видна трансляция матча квалификации Евро-2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино, а на столе расположены флаги Казахстана и Турции.

"Алга, братва", — подписал фото футболист.

Бахтиер Зайнутдинов: Instagram-аккаунт Бахтиера Зайнутдинова

В пятницу сборная Казахстана обыграла Сан-Марино со счетом 3:1 и сохранила шансы на прямое попадание на чемпионат Европы. Зайнутдинов пропускает ноябрьские матчи национальной команды из-за травмы. В матче чемпионата Турции, где футболист выступает за стамбульский "Бешикташ", он получил переломы носа и скуловой кости после удара локтем в лицо.

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