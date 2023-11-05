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Андрей Карпович трогательно попрощался с "Актобе"

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Андрей Карпович
Андрей Карпович: Официальный сайт ФК "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович сообщил в своем Instagram-аккаунте, что покидает клуб, и опубликовал обращение к болельщикам, передает NUR.KZ.

Казахстанский специалист возглавлял "Актобе" с мая 2022 года. Под его руководством команда завоевала сначала серебряные, а затем бронзовые медали премьер-лиги.

"Ни в одном городе Казахстана нет такого футбольного мира, такой атмосферы, как в Актобе. В этом я убедился за полтора года работы в “красно-белой” семье. Но сегодня я прощаюсь с ней. И хочу выразить свою огромную благодарность этой армии болельщиков, чья поддержка способна подтолкнуть любого футболиста к подвигу и превозмоганию себя. Играть на Центральном стадионе имени Кобланды Батыра — истинное удовольствие. Мне будет не хватать этого ощущения футбольного праздника, которое создавало лучшее движение в Казахстане — 13 сектор!" — написал Карпович.

Он отметил, что во время его прихода в "Актобе" команда находилась в трудном положении и не рассчитывала на борьбу за чемпионство. При этом главной победой Карпович назвал внимание фанатов, ко многим из которых вернулось желание посещать стадион.

"Выражаю благодарность всем болельщикам, футболистам, персоналу и руководству клуба. Хочу сказать спасибо руководителям региона и города за шанс и поддержку. Время, проведенное в Актобе, я никогда не забуду и буду вспоминать с большим удовольствием. Всем рахмет!" — заключил Карпович.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что "Актобе" может возглавить рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев. Однако российский специалист отрицал, что проводил такие переговоры со спортивным руководством клуба и области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2044147-andrey-karpovich-trogatelno-poproschalsya-s-aktobe/

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